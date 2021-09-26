 إزالة ٥ حالات تعد على أملاك الدولة في حاجر كومير والعضايمة بالأقصر - بوابة الشروق
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إزالة ٥ حالات تعد على أملاك الدولة في حاجر كومير والعضايمة بالأقصر

محمد راشد
نشر في: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 6:26 ص | آخر تحديث: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 6:26 ص

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بالأقصر، حملة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة بناحية حاجر كومير وقرية العضايمة، أسفرت عن إزالة زراعات وأسوار ومباني في المهد لعدد 2 حالة تعدي في محيط 130 فدان بناحية حاجر كومير.

كما تم إزالة عدد 3 حالات تعدي بمساحة 180 متر مربع عبارة عن تعدي على حرم مصرف ري بالتسوية والتجريف والزراعة بناحية قرية العضايمة.

وأشار إبراهيم نصير، رئيس مدينة إسنا، إلى أن الحملة تأتي بالتزامن مع أعمال الموجة الـ 18 لإزالة التعديات الواقعة على أراي أملاك الدولة، التي تكثف فيها حملات الإزالة لاسترجاع حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، عليها بجميع جهات المدينة.

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