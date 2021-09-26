 العراق يدعو إيران لتنفيذ الاتفاقات بشأن الحدود البرية والبحرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق يدعو إيران لتنفيذ الاتفاقات بشأن الحدود البرية والبحرية

(د ب أ)
نشر في: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 10:32 م | آخر تحديث: الأحد 26 سبتمبر 2021 - 10:32 م

دعا العراق إيران إلى البدء بالخطوات التنفيذيّة للاتفاقات المُتعلقة بالحدود البريّة والبحريّة، و مجرى شط العرب بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة، في نيويورك ، على أهميّة إستمرار التنسيق ومواصلة اللجان إجتماعاتها الفنيّة، وحل المشاكل المائيّة التي يمر بها العراق بسبب عدم حصول العراق على حصصه المائيّة أو تحريف مجرى بعض الأنهار الأمر الذي تسبب بتبعات بيئة واقتصاديّة،بحسب بيان للخارجية العراقية وزع اليوم.

وقال أنَّ العراق ينطلق في تعامله مع الأوضاع السياسيَّة والأمنيَّة في المنطقة وفقاً لمصالحه الوطنيَّة، ويتمثل هذا بحرصه على استتباب السلّم والإستقرار في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات العراقيَّة الإيرانيَّة في مُختلف الأصعدة، وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات السياسيَّة والأمنيَّة في المنطقة.

كما ناقش الوزيران المطالبات الماليّة الإيرانية مقابل شراء الغاز والكهرباء في ظل العقوبات الإقتصادية المفروضة على طهران .

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