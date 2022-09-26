السعودية تطلق منصة «نسك» لتيسير قدوم المعتمرين

أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الاثنين، المنصة الحكومية الموحدة "نسك"، لتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسير إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم.

وتقدم "نسك" حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للمعتمرين والزوار تمكنهم من أداء نسك العمرة بيسر وسهولة، وتسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين.

وتنطلق "نسك" بالتعاون والشراكة مع الهيئة السعودية للسياحة، حيث تمكن الراغبين في أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيرات والتصاريح اللازمة وحجز الباقات والبـرامج إلكتـرونيا، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التي ستقدم لاحقاً ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكل الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكين مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكتـرونيًا على المعتمرين والزوار.

ونقلت"واس" عن وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قوله إن منصة "نُسك" تأتي امتداداً للجهود المتواصلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن باستخدام أحدث التقنيات، وبالتكامل مع عدة جهات حكومية لتسهيل وتيسير الإجراءات، وأداء المعتمرين والزوار لمناسكهم بطمأنينة ويسـر، وبهدف إثراء رحلتهم الإيمانية".