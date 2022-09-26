شركة إيزي جيت منخفضة التكلفة تحدد مسارا لخفض تدريجي للانبعاثات

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حددت شركة الطيران منخفض التكلفة إيزي جيت، مسارا اليوم الإثنين، من أجل خفض تدريجي لانبعاثاتها من غاز الدفيئة وخفض الانبعاثات لما يقرب من الصفر بحلول 2050.

وتهدف الشركة البريطانية إلى خفض انبعاثات الكربون بواقع 35% بحلول 2035 وبواقع 78% بحلول 2050.

وحددت الشركة استراتيجياتها لتحقيق هذا الهدف وتشمل تجديد الأسطول إلى طائرات نيو لتقليل حجم حرق الوقود والانبعاثات، واستخدام أنواع وقود طيران مستدامة.

وتشمل الاستراتيجيات أيضا تنفيذ مبادرة سماء أوروبية واحدة وتحديث المجال الجوي البريطاني لتحقيق خفض بنسبة 10% على الأقل بحلول 2035. وكذلك تبني طائرات منعدمة الانبعاثات الكربونية عندما تصبح التكنولوجيا متاحة ومجدية تجاريا.

وقالت الشركة "نحن اليوم أول شركة طيران تضع خارطة طريقة طموحة تقوم فيها تقنية انعدام الانبعاثات الكربونية بدور رئيسي لأخذنا إلى صفر انبعاثات بحلول 2050 وفي النهاية إلى رحلات منعدمة الانبعاثات الكربونية في أسطولنا بالكامل".