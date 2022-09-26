خدمات الشروق
أسعار العملات
مواقيت الصلاة
تلقيمات RSS
خدمات الموبايل
الإثنين 26 سبتمبر 2022
3:08 م القاهرة
القاهرة 24°
+ أقسام أخرى
محافظات
مرأة
منوعات
تكنولوجيا
علوم
شباب وتعليم
9 شارع رستم
صحة
جامعات
ألوان الحياة
حيوانات أليفة
سفرية وخروجة
تاريخ
سيارات
ثقافة
فيديو
صور
كاريكاتير
الوسيط
مصر
أندريه زكي يتوجه إلى أوسلو للمشاركة في المؤتمر العالمي لرابطة الكنائس الإنجيلية بأوروبا
بدء الإفراج عن 39 من المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي
الإفتاء: المولد النبوي الشريف يوافق هذا العام يوم السبت 8 أكتوبر المقبل
الحكومة تنفي بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية
شئون خارجية
شرق أوسط
العالم
المفوضية الأوروبية تشتري 10 آلاف جرعة دواء ضد جدري القرود
الإمارات.. مدير مالي يختلس 11 مليون درهم ويفر لبلاده
تونس تغلق مقر نقابة قوات الأمن الداخلي على خلفية حادث خيمة صفاقس
رياضة
رياضة محلية
رياضة عالمية
انطلاق البطولة الإفريقية للأندية للكونغ فو بمشاركة 9 دول
صبحي: استاد المصري الجديد سيمثل طفرة للمنشآت الرياضية في مصر
رئيس المصري لـ الشروق: الحلم خرج للنور.. وانتظروا مزيدا من المفاجآت
رأي
فن
ياسمينا العبد تنتظر عرض فيلم «فضل ونعمة» وتستكمل تصوير مسلسلها الجديد
سمية الخشاب ورانيا يوسف تحتفلان بانطلاق تصوير فيلمهما الجديد «التاروت»
فريال يوسف: نادية الجندي لم تعطني نصف أجري في مسلسل أسرار
نقابة الفنانين السورية تنفي إقامة حفل غنائي للفنان محمد رمضان في دمشق
مال وأعمال
أعمال
مواطن
وزير المالية: توطين التكنولوجيا العالمية لتعزيز التحول للاقتصاد الرقمي
الاثنين 26 سبتمبر 2022.. الدولار يرتفع فى 7 بنوك بنهاية التعاملات
غدا.. انطلاق النسخة الثانية من ملتقى الشراكة متعددة الأطراف مصر - إسبانيا بالقاهرة
حوادث وقضايا
مصرع واعظ بالأزهر صدمته سيارة بقنا
28 نوفمبر.. النقض تحكم في اتهام ابن كامل أبوعلي بالقتل الخطأ تحت تأثير المخدر
القبض على هارب من أحكام بالسجن بلغت 319 سنة في التجمع الأول