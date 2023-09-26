الصين تحذر الفلبين من إثارة مشاكل في بحر الصين الجنوبي

حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، اليوم الثلاثاء، الفلبين من "إثارة المشاكل" بعدما قال خفر السواحل الفيلبينيون إنهم أزالوا حاجزا عائما عند منطقة شعاب مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي يعتقد أن الصين نشرته لمنع الفلبينيين من الوصول إلى مناطق الصيد التقليدية.

وقال وانج إن "الصين تتمسك بقوة بالسيادة والحقوق والمصالح البحرية لجزيرة هوانجيان"، مضيفا "ننصح الفلبين بعدم إثارة المشاكل"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان مستشار الأمن القومي الفلبيني إدواردو أنو وعد باتخاذ "جميع الإجراءات المناسبة" لإزالة الحواجز التي أقامها خفر السواحل الصينييون في سكاربورو شول في بحر الصين الجنوبي.

والأسبوع الماضي، عثر على حاجز عائم بطول 300 متر عبر مدخل سكاربورو شول في بحر الصين الجنوبي خلال مهمة إمداد روتينية للصيادين الفلبينيين الذين يبحرون في المياه القريبة من الشعاب المرجانية التي تسيطر عليها الصين.

واعلن خفر السواحل الفلبينيين، أمس الاثنين في بيان، أنهم أزالوا حاجز عائم عند الشعاب المرجانية المتنازع عليها، وقالوا إنه تم نشره لمنع الفلبينيين من الوصول إلى مناطق الصيد التقليدية.

وأضافوا أنهم نجحوا في إزالة الحاجز "امتثالا للتعليمات الرئاسية"، وأشاروا إلى أن "الحاجز يشكل خطرا على الملاحة وهو انتهاك واضح للقانون الدولي".

من الجدير بالذكر أن سكاربورو شول هي منطقة صيد غنية استحوذت عليها الصين في عام 2012 بعد فترة توتر محتدمة مع الفلبين، وتمنع الحواجز العائمة قوارب الصيد من الدخول إلى المياه الضحلة حيث تكثر الأسماك.