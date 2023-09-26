الرئيس السيسي: المواطن يجب أن يعرف كيفية رعاية الدولة للأبطال الرياضيين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المواطن يجب أن يعرف كيفية رعاية الأبطال الرياضيين.

وأضاف خلال فعاليات جلسة «بناء الإنسان» ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، اليوم الثلاثاء: «أنا عارف، لكني عاوز الناس تعرف علشان الناس بتسمع الجانب إن ابننا مشي وسابنا علشان إحنا مش بندعمه أو مش بنهتم بيه».

وأضاف: «إحنا مش بنمن على حد.. وأتمنى إن كل ولادنا يبقوا أحسن حاجة في كل حاجة.. لكن المواضيع دي بتمثل نقطة مش طيبة في نسيج الجهد اللي بتبذله الدولة».

وذكر أن الجوائز التي كانت تقدم للأبطال الحاصلين على بطولات لم تكن تعبر عن تقدير الدولة لهم، وأنهم يستحقون أكثر بكثير، لكنه رقم غير متواضع.

وتابع: «إحنا مهتمين بولادنا وبناتنا، وحريصين عليهم.. لو حد من عندنا محسش بالتقدير أو حجم التقدير معجبوش أو مكفهوش يبقى نقول (إحنا بنعملهم إيه)».

وكان الرئيس السيسي قد عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

وناقش الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، جودة التعليم والتنافسية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واستمع السيسي، لشرح من رئيس جامعة القاهرة عن الجهود المبذولة لرفع تصنيف الجامعة في المؤشرات الدولية، كما استمع لشرح من رئيس جامعة الإسكندرية عن جهود ربط البحث العلمي بالصناعة.

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.