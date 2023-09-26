مخاوف من إصابة المئات في انفجار مستودع وقود في ناجورنو كاراباخ

تواترت مخاوف من تعرض المئات للإصابة في انفجار وقع اليوم الاثنين، في مستودع للوقود في منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها في جنوب القوقاز.

وتحدث مكتب مفوض حقوق الإنسان في جمهورية آرتساخ غير المعترف بها مساء الاثنين، عن إصابة 200 شخص على الأقل ومقتل عدد غير محدد في الانفجار الذي وقع قرب مدينة ستيباناكيرت الرئيسية في المنطقة.

ولم يتضح بعد سبب الانفجار، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتحرك فيه القوات الأذرية إلى المنطقة المتنازع عليها، والتي يسكنها الأرمن بشكل رئيسي، بعد أن استولت عليها في عملية عسكرية لم تدم طويلا الأسبوع الماضي.

وأظهرت صور انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب الكبيرة.

وقال السياسي ميتاكيس أكوبجان إنه في وقت وقوع الحادث ، كان كثير من الناس يصطفون في طوابير للحصول على البنزين في ذلك الموقع لأنهم أرادوا قيادة سياراتهم إلى أرمينيا للفرار من الأذربيجانيين.