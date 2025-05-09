حماس تثمن قرار اتحاد نقابات عمال النرويج بمقاطعة إسرائيل وحظر التجارة والاستثمار مع شركاتها

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حركة حماس طالبت نقابات العالم بـ"الضغط على إسرائيل بكافة الوسائل لعزلها وفضح جرائمها"



ثمنت حركة حماس، الجمعة، قرار اتحاد نقابات عمال النرويج بمقاطعة إسرائيل وحظر التجارة والاستثمار مع شركاتها.

ودعت حماس، نقابات العالم إلى الاقتداء بهذا الموقف، والضغط بكل الوسائل لعزل تل أبيب وفضح جرائمها ضد الإنسانية، مع تواصل حرب إبادتها الجماعية على قطاع غزة منذ 19 شهرا.

وقالت الحركة، في بيان، إنها تثمن "قرار اتحاد نقابات عمال النرويج بمقاطعة الاحتلال الصهيوني وحظر التجارة والاستثمار مع شركاته".

ووصفت الخطوة بـ"الشجاعة" إذ أنها تجسد "انحيازا صريحا للحق والعدالة وانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني".

ودعت حماس، الاتحادات العمّالية والنقابية حول العالم إلى الاقتداء بهذا الموقف الأخلاقي، ومواصلة الضغط بكل الوسائل المتاحة لـ"عزل هذا الكيان الفاشي وفضح جرائمه ضد الإنسانية".