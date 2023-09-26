 رئيس الطود بالأقصر يتفقد الخدمات التموينية وأسعار العبارة النهرية بجزيرة أرمنت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الطود بالأقصر يتفقد الخدمات التموينية وأسعار العبارة النهرية بجزيرة أرمنت

محمد راشد
نشر في: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 1:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 - 1:29 م

تفقد الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود بالأقصر، عددا من الخدمات التي تقدم للمواطنين بجزيرة أرمنت الحيط بالمريس.

وشملت الجولة المرور على المخابز البلدية المدعمة، وذلك للتأكد من التزام فتح وغلق المخابز في المواعيد الرسمية المقررة، وتطبيق جودة ووزن رغيف الخبز البلدي بالتنسيق مع مديرية التموين بالأقصر.

واستكمل رئيس مركز ومدينة الطود متابعة سير انتظام عمل العبارة حتشبسوت، وذلك للتأكيد على الالتزام بمواعيد العمل والأسعار المعلنة بالعبارة، كما تفقد مبنى مدرسة جزيرة أرمنت الحيط للتعليم الأساسي ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد.


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