أيمن يونس لـ أوسوريو: «الزمالك كل مبارياته مهمة وينافس على جميع البطولات»

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يرى أيمن يونس لاعب نادي الزمالك السابق، بأن تصريحات أوسوريو مدرب الفريق بعد مباراة المقاولون العرب غريبة، مشيرا إلى أن كل مباريات الفريق مهمة وليست مواجهة أرتا سولار فقط.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، والتي أقيمت مساء الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وقال يونس في تصريحات تليفزيونية: "أوسوريو تحدث بأن استبعاد بعض اللاعبين والتغيرات في التشكيل بسبب مباراة ارتا سولار، وهذا غير صحيح لأن الفريق ينافس على كل البطولات".

وأتم: "طريقة أوسوريو في تدوير اللاعبين غير مقبولة، والتشكيل دائما يفتقد للانسجام داخل الملعب".