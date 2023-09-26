أعرب محمد سالم مهاجم فريق المقاولون العرب، عن سعادته بتعادل فريقه في مباراة الزمالك، والتي أقيمت مساء الإثنين، في الدوري المصري الممتاز.
وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، والتي أقيمت مساء الإثنين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.
وقال سالم في تصريحات تليفزيونية: "حضرنا للمباراة بشكل جيد، وبعد مباراة بلدية المحلة قومنا بالتجهيز لمواجهة الزمالك".
وتابع :"عاتبت أحمد علاء بسبب طريقة احتفاله عقب تسجيله الهدف أمام الزمالك".
وأتم :"أحمد علاء برر لي طريقة احتفاله؛ بسبب هتاف الجماهير بالستة منذ بداية اللقا،ء لكنه في النهاية خرج واعتذر بعد المباراة"