تظاهر مئات الآلاف من اليمنيين، الجمعة، في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، احتفالًا "بكسر العدوان الأمريكي"، ودعما لقطاع غزة في ظل استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بدعم أمريكي.

وأفاد مراسل الأناضول بأن المظاهرات التي دعا إليها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، جرى تنظيمها في "ميدان السبعين" بالعاصمة، وعدد من المحافظات بينها: إب، وريمه، وذمار، والجوف (شمال) وتعز (جنوب غرب)، بحسب ما نقلت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين.

وجاءت المظاهرات تحت شعار: "لنصرة غزة.. بقوة الله هزمنا أمريكا، وسنهزم إسرائيل"، وفق ما أفادت به وكالة "سبأ" بنسختها التابعة لجماعة الحوثي.

ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية، إلى جانب لافتات تؤكد على التضامن الثابت مع غزة.

كما رددوا شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل منها: "أمريكا قشه وانكسرت.. هربت هربت هربت هربت"، و"إسرائيل ومن والاها.. نتحداها نتحداها"، و"إن عادت أمريكا عُدنا.. أمَّا إسرائيل فصعَّدنا"، و"الأقصى بوصلةُ الأمة.. والصهيوني عدو الأمة"، و"في غزة لله رجال.. معجزةٌ في الاستبسال"، "نحن على الكفار أعزّة.. لن نترك لن نترك غزة"، وغيرها من الشعارات.

وبارك بيان صادر عن الفعالية، "فشل العدو الأمريكي وسقوط أهدافه وتخليه عن العدو الصهيوني".

وأكد البيان "ثبات الموقف المساند لغزة والمقاومة الفلسطينية"، داعيًا قوات الحوثيين، إلى "تصعيد عملياتها ضد كيان العدو الصهيوني، وإلى الرد المناسب على العدوان الأخير الذي استهدف الأعيان المدنية والمنشآت الخدمية".

وأشار إلى أن "كلفة المواجهة مع الأعداء مهما كانت جسيمة فإن ثمن الاستسلام أكبر وأخطر".

ومساء الثلاثاء، أعلنت سلطنة عمان نجاح وساطة قادتها بين واشنطن وجماعة الحوثي، أفضت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

وجاء الإعلان العُماني بعد ساعات من تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيه التوصل إلى اتفاق هدنة مع الحوثيين بوساطة مسقط، يتضمن وقف الجماعة هجماتها على السفن الأمريكية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مقابل إنهاء الحملة الجوية الأمريكية ضد مواقعها في اليمن.

في المقابل، أوضحت جماعة الحوثي أن الاتفاق لا يشمل إسرائيل، وأن عملياتها ضدها ستستمر دعما لغزة حتى وقف الإبادة الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين.

واستأنف الحوثيون استهداف مواقع داخل إسرائيل وسفن متجهة إليها عبر البحر الأحمر، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.