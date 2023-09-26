ألمانيا وإستونيا توسعان نطاق تعاونهما العسكري

تعتزم ألمانيا وإستونيا توسيع نطاق تعاونهما العسكري، واتخاذ خطوة لتحسين إمدادات الذخيرة لأوكرانيا حيث ستنضم إستونيا إلى طريقة شراء مشتركة لهذا الغرض.

يذكر أن إستونيا وألمانيا عضوان في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وخلال لقاء مع نظيره الإستوني هانو بيفكور، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس في تالين اليوم الثلاثاء:" أنا مسرور جدا جدا لأن إستونيا قررت المشاركة في العقود الإطارية الألمانية الخاصة بالذخيرة".

وأضاف بيستوريوس المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أن هذه الخطوة ستتيح للصناعة زيادة قدراتها الإنتاجية "وهو أمر مهم بالنسبة لنا جميعا"، وأكد الوزير الألماني: "نتعلم كل يوم أن الذخيرة كانت وستظل عاملا حاسما بالنسبة لقدرة أوكرانيا على الصمود".

من جانبه، قال بيفكور إنه يجب استثمار أموال جديدة في مجال الدفاع من أجل شراء المزيد من الذخيرة "كل ما علينا هو أن نأمل أن يكون قطاع الصناعة مستعدا لإنتاج المزيد وعندئذ يمكننا أن نشتري المزيد أيضا".

وأشار إلى برنامج الاتحاد الأوروبي لتوريد مليون طلقة مدفعية إلى أوكرانيا، وهو البرنامج الذي دعت إليه إستونيا.

وذكر الوزير أن إجمالي ما تم تجميعه من هذه الكمية وصل إلى الربع إلى الآن.

وكانت ألمانيا والدولة الواقعة على الحدود مع روسيا وسعتا بالفعل نطاق تعاونهما في مجال التسليح بالفعل حيث كانت إستونيا ولاتفيا المجاورة اتفقتا مع ألمانيا على سبيل المثال على شراء نظام الدفاع الجوي الألماني متوسط المدى طراز "إيريس-تي".