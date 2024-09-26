قال زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، إنهم نفذوا خلال هذا الأسبوع 39 عملية بصواريخ باليستية ومجنحة وطائرات بدون طيار.

وأكد الحوثي، خلال كلمة، أنه "طالما استمر العدوان على غزة ستبقى جبهات الإسناد كلها مستمرة"، مشددا: "موقفنا في جبهة اليمن ثابت مع فلسطين ولبنان، ولن نتوانى في إسناد غزة ولبنان وحزب الله"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف: "البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن أصبحت مناطق محظورة تماما على العدوين الإسرائيلي والأمريكي"، مؤكدا أن الصاروخ "فلسطين 2" إنجاز كبير، و"دخل الخدمة لصالح المرحلة الخامسة من التصعيد مساندة لغزة".

واعتبر الحوثي أن "دور حزب الله أصيل ومهم في مواجهة العدو"، مؤكدا أن "رصيده البطولي وإنجازاته وانتصاراته تثبت دوره المحوري لصالح فلسطين ولبنان والأمة بكلها".

وأشار زعيم الحوثيين إلى أن حزب الله "ألحق أكبر الهزائم بالعدو الإسرائيلي في مراحل كان فيها لا يمتلك من العدة والعدد ما يمتلكه اليوم"، مؤكدا أن الجماعة اليوم "أقوى من أي زمن مضى".

وأوضح الحوثي أن "الهدف الإسرائيلي من التصعيد في لبنان هو منع حزب الله من إسناد غزة والشعب الفلسطيني"، مؤكدا أنه "هدف لن يتحقق".

وتابع: "موقف حزب الله من إسناد غزة مبدأي وديني وإنساني وأخلاقي، وهو في الوقت نفسه في مصلحة لبنان. لو تمكن العدو من تحقيق أهدافه على الساحة الفلسطينية وأصبح متفرغا لما بعد فلسطين لأصبح لبنان في مقدمة الدول المستهدفة".