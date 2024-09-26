السولية: لدينا دوافع كبيرة للتتويج بالسوبر الإفريقي

أكد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية لاعبي الأهلي لخوض مواجهة الزمالك في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة القادم، التي ستقام على ملعب المملكة أرينا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

قال عمرو السولية: «مباراة مهمة على بطولة قارية، هناك 90 دقيقة قوية، وبالطبع كل اللاعبين في حالة تركيز شديدة، من أجل التتويج باللقب وتحقيق الفوز على الزمالك".

وأضاف: «لاعبو الأهلي في الموسم الحالي أكثر جاهزية نفسيًّا وبدنيًّا ومعنويًّا لمواجهة الجمعة، بعدما خضنا مباراتي جورماهيا الكيني في دوري الأبطال وقبلها بعض اللاعبين شاركوا ضمن صفوف المنتخب الأول، عكس ما حدث في الموسم الماضي عندما واجهنا اتحاد العاصمة الجزائري دون خوض أي لقاء".

وواصل: «الفريق الذي سيكون في حالة تركيز شديدة هو من سيحصد اللقب، وبالطبع نواجه فريقًا جيدًا، ولدينا دوافع كبيرة من أجل حصد السوبر الإفريقي».

وتابع السولية قائلا: «التحضير للمباراة يختلف لأن مواجهة الزمالك تحدد هوية الفائز بالبطولة، وبالتأكيد التركيز سيكون كبيرًا بين جميع اللاعبين، والأهم هو تحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير».

وأكمل: «اللاعبون الجدد تأقلموا بشكل سريع داخل صفوف الأهلي، ولديهم دوافع كبيرة من أجل الفوز باللقب الإفريقي، الظهور بشكل قوي مع باقي زملائهم أمام الجماهير الكثيرة التي ستحضر اللقاء».

وأتم: «ننتظر جماهير الأهلي في الملعب بالسعودية كما عودونا دائمًا في كل المواجهات الكبرى، وإن شاء الله نسعدهم ونتوج باللقب».