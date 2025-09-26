نتنياهو: على إسرائيل «إنجاز المهمة» ضد حماس في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن إسرائيل "يجب أن تُنهي المهمة" ضد حماس في غزة، وألقى خطابا يتسم بالتحدى في المنظمة الدولية على الرغم من العزلة الدولية المتزايدة بسبب رفضه إنهاء الحرب المدمرة في غزة.

وتحدث نتنياهو بعد أن غادر العشرات من المندوبين وأعضاء الوفود من دول متعددة قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل جماعي اليوم بينما كان يستعد للتحدث.

وبينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلى يتحدث ترددت صيحات غير مفهومة في جميع أنحاء القاعة. وظل الوفد الأمريكي الذي دعم نتنياهو في حملته ضد حماس، في مكانه. ودوى التصفيق في أماكن أخرى من القاعة عندما بدأ خطابه.