الصليب الأحمر: اليمنيون بحاجة إلى هدنة من الأعمال العدائية

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، إن السكان المدنيون المنهكون في اليمن يفقدون أحباءهم ويعانون من التدهور المستمر للبنى التحتية المدنية.

وأضافت اللجنة في حسابها على منصة "إكس": "أن اليمنيين بحاجة إلى هدنة من الأعمال العدائية، لا إلى دوامة لا تنتهي من التصعيد".

وأكد البيان، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر "تظل ملتزمة بمساعدة المتضررين من النزاع، بما في ذلك دعم المرافق الطبية".

وأردفت، "قدمت اللجنة الدولية يوم أمس الخميس، للمرافق الطبية في صنعاء مجموعة علاجية لعلاج المصابين".

وكررت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التأكيد على أن القانون الدولي الإنساني يوجب اتخاذ الحيطة الدائمة لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الحيوية آثار العمليات العسكرية.

وهزت يوم أمس الخميس انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء، إثر سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مواقع متفرقة من بينها منشآت مدنية، خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وذكرت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، إن القصف أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 174 آخرين، منهم 59 طفلا و35 امرأة.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر حجم الدمار الذي لحق ببعض المنازل في حي الرقاص بصنعاء، وحالة الهلع التي أصابت المواطنين وحجم الانفجارات الذي تسبب به الهجوم الإسرائيلي.