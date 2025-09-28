أعلنت السلطات الأوكرانية، أن ضربات روسية مكثفة، ليل السبت/الأحد، تسببت في إصابة ما لا يقل عن تسعة أشخاص في عدة مناطق، في وقت أرسلت بولندا مقاتلات تابعة لسلاحها الجوي ورفعت درجة الاستنفار العسكري كإجراء وقائي.

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها أن روسيا أطلقت خلال الليل "مئات الطائرات بدون طيار (الدرونز) والصواريخ" التي استهدفت مناطق مختلفة، فيما أطلقت صافرات الإنذار في العاصمة كييف للتحذير من غارات جوية متواصلة، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وأكد رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، أن العاصمة تعرضت لهجوم "ضخم"، داعيا السكان إلى الاحتماء في الملاجئ، مشيرا إلى إصابة خمسة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى. أما في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد، فقد أفاد الحاكم المحلي عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل جراء الضربات.

من جهته، اتهم رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندري يرماك روسيا بشن "حرب ضد المدنيين" عبر استهداف المباني السكنية والبنية التحتية، داعيا إلى تعزيز الضغوط الاقتصادية الغربية على موسكو ردا على هذه الهجمات.

وفي سياق متصل، نشرت القوات المسلحة البولندية مقاتلات في أجوائها ووضعت أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى، مؤكدة أن هذه الخطوات تأتي "احترازية" لضمان حماية المجال الجوي البولندي وسلامة السكان، خاصة في المناطق القريبة من الحدود الأوكرانية.