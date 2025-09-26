أكد خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لإنتر ميامي الأمريكي أن سيرجيو بوسكيتس، لاعب الفريق اتخذ قرار الاعتزال بنهاية الموسم الجاري عن اقتناع كامل.

وقال خافيير ماسكيرانو في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم: "أخبرني بوسكيتس بقرار اعتزاله أمس الخميس، إذ كان يفكر فيه طوال الأسابيع القليلة الماضية".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "إنه لأمر مؤسف لأنه لا يزال لاعبًا حاليًا، ويمكننا الاستمرار في الاستمتاع بالمستوى الذي يقدمه.. ما يمكنك فعله كصديق هو أن تمر بتلك اللحظة وتؤمن بها.. بوسكيتس مقتنع تمامًا بقراره".

وتابع: "أشعر بالحنين إلى الماضي الذي عشناه. لقد كنت محظوظًا بما يكفي لمشاركته ما يقرب من ثماني سنوات معه.. وصلتُ لمنصب المدرب، لكنني كنت أعلم دائمًا أنه لاعب أساسي، وفي بداياتي، ساعدني كثيرًا".

وأكمل: "ما مررنا به في نادي برشلونة كان فريدًا ولا يتكرر؛ لقد ترك أثرًا فينا جميعًا وترك بصمة في مسيرتنا المهنية".

وأتم خافيير ماسكيرانو تصريحاته قائلًا: "عندما يُعلن زميل سابق اعتزاله، يُعيد ذلك إلى الأذهان كل ما مررنا به. ما أحاول قوله لهم هو ما سيجدونه في اليوم التالي. الأمر ليس سهلاً، ويجب أن يكونوا مستعدين".