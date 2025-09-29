17 شهيدا بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد 17 فلسطينيًّا، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الاثنين، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة في اليوم الـ724 للإبادة.

واستشهد مواطن على الأقل، جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع أبو حصيرة غربي مدينة غزة.

فيما سقط خمسة شهداء وأصيب آخرون من عائلة بدوان، جراء قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة فجر اليوم.

في حين استشهد مواطن مع إصابة 9 آخرين، جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بجوار برج السعدي على طريق المخيم الجديد شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفجرت قوّات الاحتلال عددًا من المجنزرات المُفخّخة المُحمّلة بأطنان من المتفجّرات لتدمير منازل المواطنين في منطقة النصر غربي مدينة غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات نسف في محيط أبراج المخابرات شمال غربي غزة.

وفي السياق، انتُشلت جثامين شهداء جرّاء قصف إسرائيلي استهدف نازحين قرب ديوان الموظفين غربي مدينة غزة.

وأسقطت طائرات مسيّرة إسرائيلية "كواد كوبتر" أكثر من 50 قنبلة متفجّرة فجرًا على منازل متفرقة في مدينة غزة، تركزت في منطقتي السامر والخدمة العامة.

بدوره، استقبل مستشفى العودة خلال الـ24 ساعة الماضية 13 شهيدًا و15 إصابة، جراء استهداف قوات الاحتلال تجمعات المواطنين قرب منطقة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة.