رئيسة القومي للمرأة: مبادرة معًا بالوعي نحميها رائدة في تعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر الفكرية والسلوكية

أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن تمكين المرأة هو المدخل الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة والركيزة الأساسية لاستقرار الأسرة والمجتمع، مشددة على أن الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والإعلام هي السبيل لتحقيق أثر ملموس في سلوك المواطنين وواقع حياتهم.

وأوضحت عمار أن مبادرة «معًا بالوعي نحميها» تُعد من المبادرات الرائدة التي أطلقها المجلس لتعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر الفكرية والسلوكية، مشيرة إلى أن انطلاقها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، في فبراير 2025 يعكس أهمية الموضوع وأولوية التعامل معه بحكمة، مؤكدة أن «بناء الوعي ضرورة لا ترف، فالمرأة الواعية تُنشئ أسرة واعية، ومن خلالها ينمو مجتمع حصين أمام الأفكار المغلوطة وصامد أمام التحديات».

وأضافت أن المبادرة حققت منذ إطلاقها العديد من الإنجازات، من بينها عقد لقاءات تنسيقية مع الجهات المحلية لوضع رؤية واضحة للتنفيذ، وتحديد أدوار الشركاء، وبث رسائل توعوية عبر الإذاعات المحلية للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين. كما جرى تنفيذ برامج تدريبية لتمكين الميسِّرات والمشرفات على مجموعات الادخار والإقراض، ونقل رسائل المبادرة في مجتمعاتهن، إضافة إلى تنظيم ورش تدريبية لرجال الدين لدمج مفاهيم المبادرة في خطبهم وأنشطتهم التوعوية، بجانب مشاركة واسعة من فتيات الجامعات والمتطوعات والمواطنات في الفعاليات.

جاء ذلك خلال زيارة المستشارة أمل عمار لمحافظة جنوب سيناء، حيث حضرت ندوة «معًا بالوعي نحميها» بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء عمر الشافعي سكرتير عام المحافظة، والدكتورة نهى الحسيني مقررة فرع المجلس، والدكتورة مها سالم مستشار المحافظة للإعلام والاتصال، والمهندسة جيهان توفيق رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس، والدكتورة شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية، وإيزيس محمود مسؤولة التثقيف والتنمية، وعدد من سيدات مدينة الطور.

وقدمت عمار الشكر إلى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لدعمه المتواصل للمرأة السيناوية وما لذلك من أثر كبير في تمكينها وإتاحة الفرص أمامها لتكون فاعلة في المجتمع، مؤكدة اعتزاز المجلس بالشراكة الوطنية القوية مع المحافظة. كما وجّهت التحية لسيدات سيناء ولأعضاء فريق عمل المجلس بمناسبة مرور 25 عامًا على إنشائه، وما قدّموه من مساهمات بارزة في تمكين المرأة المصرية.

وأشارت إلى أن اللقاء يمثل فرصة مهمة لوضع خطة عمل واضحة للمبادرة في جنوب سيناء، تجمع بين المقترحات الواقعية والقدرات المحلية، بما يضمن استدامة الأثر، لافتة إلى سعي المجلس للوصول إلى كل القرى والأحياء والوديان، وكل أسرة وشاب وفتاة، حتى يصبح الوعي قاعدة راسخة.

من جانبه، أكد اللواء عمر الشافعي أن المحافظة تعمل على دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال التدريبات الحرفية والمشاركة في المعارض وتسويق منتجات السيدات، مشيدًا بالتعاون المستمر مع المجلس القومي للمرأة.

واستعرضت الدكتورة نهى الحسيني جهود فرع المجلس بالمحافظة، والتي شملت تنظيم برامج تدريبية وحرفية وأنشطة بيئية، إضافة إلى حملات «طرق الأبواب» وتقديم خدمات مكتب الشكاوى وخدمات الأحوال المدنية.

واختتمت الفعالية بتكريم المستشارة أمل عمار واللواء عمر الشافعي للسيدة عزيزة عواد، تقديرًا لدورها كنموذج للمرأة السيناوية المكافحة وأحد المجاهدات اللاتي ساعدن الجيش المصري خلال حرب الاستنزاف.

كما تفقدت عمار والشافعي المعرض المقام على هامش الندوة، وأبدت إعجابها بالمنتجات المتنوعة مثل الكروشيه والمكرمية وخرز النول والتطريز، مثمنة جهود المحافظة في تطوير المهارات الحرفية للسيدات ودعم مشاركتهن في المعارض لزيادة مصادر الدخل.