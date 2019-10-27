المفوضية العراقية لحقوق الإنسان: 63 قتيلا و2592 مصابا حصيلة التظاهرات

أعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق مساء اليوم السبت، أن حصيلة التظاهرات التي شهدها العراق أمس واليوم بلغت 63 قتيلا بين المتظاهرين و2592 مصابا من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وذكر بيان صدر عن المفوضية أن عدد القتلى في العاصمة بغداد بلغ 10 والمصابين 1794، وفي محافظة ميسان 14 قتيلًا و110 مصابين، وفي ذي قار 15 قتيلا و 176 مصابا، وفي البصرة 7 قتلى و301 مصاب، وفي المثنى قتيل واحد و151 مصابا، وفي الديوانية 12 قتيلا و119 مصابا، وفي محافظة كربلاء 349 مصابا وفي محافظة بابل 4 قتلى و3 معتقلين.

وأشار الى انه تم حرق والحاق الاضرار بـ 83 مبنى حكوميا ومقرات أحزاب في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة والمثنى وبابل وكربلاء.