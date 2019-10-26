وزير الخارجية اليمني يبحث مع نظيره الكويتي التطورات على الساحة اليمنية



بحث وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم السبت مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، التي بثت النبأ، أنه جرى خلال اللقاء - الذي عقد على هامش أعمال اجتماعات القمة الـ ١٨ لحركة عدم الانحياز المنعقدة في ( باكو ) عاصمة أذريجان- التطورات السياسية على الساحة اليمنية، وعملية السلام.

وأكد الوزير اليمني، حرص الحكومة على تحقيق السلام، والاستمرار في الانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الأممي إلى اليمن لاسيما فيما يتصل بتنفيذ "اتفاق الحديدة".

وأرجع سبب تأخير تنفيذ الاتفاق وعرقلة عملية السلام إلى تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية.

من جانبه، جدد وزير الخارجية الكويتي دعم بلاده للحكومة الشرعية اليمنية.



