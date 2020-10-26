رئيس وزراء العراق: القوات الأمنية أبدت أعلى درجات ضبط النفس مع المتظاهرين

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن القوات الأمنية أبدت أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع " المتجاوزين" خلال التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد أمس الأحد.

ووصف الكاظمي - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تظاهرات الأمس بأنها "استذكار سلمي للتظاهرات التي كانت قد اندلعت في أكتوبر 2019، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية، وانتشار الفساد الإداري والبطالة.

وقال رئيس الوزراء العراقي ، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية إن الغالب الأعم من المتظاهرين السلميين أثبتوا التزامهم ووطنيتهم، مضيفا أنه "كان هناك بعض المتجاوزين على قواتنا الأمنية البطلة التي أبدت أعلى درجات ضبط النفس والالتزام وقدّمت التضحيات".

وكانت قد انطلقت أمس في أغلب المحافظات العراقية تظاهرة كبيرة تطالب بالقضاء على الفساد، وأصيب عدد من المتظاهرين وعناصر الأجهزة الأمنية العراقية جراء مصادمات بين الجانبين في مناطق التظاهرات.