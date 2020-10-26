الإمارات والولايات المتحدة توقعان مذكرة تفاهم بشأن التعاون الإنمائي الدولي

وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي الدولي؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في المجالين الإنساني والتنموي.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الاثنين - أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التعاون في تقديم المساعدات الإنمائية، وتعزيز وتوسيع العلاقات بين البلدين من أجل التنمية الدولية، لتصبح أقوى من أي وقت مضى.

وأكد مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية سلطان الشامسي أن المذكرة تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين الإمارات وأمريكا، واستكمالا للتعاون الثنائي المشترك في العمل الإنساني والتنموي، ولتعزيز الشراكة ودعم البرامج في مجالات التنمية المستدامة، وبرامج إعادة التأهيل والاستقرار والإغاثة الإنسانية، وبناء القدرات للدول المستفيدة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار للحوار وتعزيز التعاون الإنمائي الدولي بين المشاركين في الأنشطة التي تنهض بالتنمية في الدول الأخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تلك الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.

وتعتزم كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة تبادل المعرفة والخبرة والمعلومات لتطوير مشاريع المساعدات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والتنموية، وتعزيز القدرات المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية للحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص في الدول المشاركة مع التركيز على توجيهها نحو الاعتماد على الذات.

وأقرت مذكرة التفاهم التعاون بين البلدين في عدة قطاعات وتشمل: المساعدة الإنسانية، المساعدة الإنمائية، الطاقة، التراث الثقافي، التسامح، الحقوق الدينية العالمية، والنمو الاقتصادي، وإشراك القطاع الخاص، والزراعة والأمن الغذائي والتغذية والمياه.