مصطفى بكري ينعي نائب صدام حسين: رفض المؤامرة وظل يناضل

نعى الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، عزت الدوري، نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، الذي وافته المنية، صباح اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 78 عامًا.

وقال خلال تغريدة عبر صفته الرسمية بوقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين: «بعد سنوات من النضال رحل المناضل عزت الدوري، رفض المؤامرة وظل يناضل ويتنقل من مكان إلى مكان».

وتابع: «الدوري لم يلق بالسلاح، لم يستسلم، كان وفيا للعراق وللرئيس الشهيد صدام حسين، وبعد أن نال منه المرض رحل في صمت، تحية لروحه الطاهرة».

وأعلن حزب البعث العربي الاشتراكي المحظور في العراق اليوم عن وفاة القيادي البارز عزت الدوري، نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، عن عمر يناهز 78 عاما.