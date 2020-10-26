السجن 3 سنوات لعنصرين من الإخوان بمنيا القمح في الشرقية

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أصدرت محكمة جُنح الإرهاب بالشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، حكمًا بالسجن 3 سنوات لتاجر وصاحب محل تجاري؛ بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها بمركز منيا القمح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تمكنت من ضبط المتهمين؛ لانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية، وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة ومؤسساتها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2279 جُنح أمن دولة طواريء منيا القمح لسنة 2020، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جُنح الإرهاب، والتي أصدرت حكمها المتقدم.