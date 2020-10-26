مصدر كويتي لـ«أ ش أ»: وزير الإعلام الكويتي تقدم باستقالته لاعتزامه خوض الانتخابات البرلمانية

كشف مصدر كويتي النقاب عن كواليس تقدم وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري باستقالته إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وأوضح المصدر - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت اليوم الاثنين - أن الجبري تقدم باستقالته؛ لاعتزامه الترشح لخوض انتخابات مجلس الأمة المقبلة، والمقرر لها 5 ديسمبر المقبل، وذلك عن الدائرة الثالثة.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لقوانين الانتخاب الكويتية، يشترط في المرشح لخوض انتخابات مجلس الأمة، اذا ماكان يعمل في وظيفة عامة في القطاع الحكومي للدولة، التوقف عن العمل منذ بداية الترشح وحتى انتهاء السباق الانتخابي.

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي ‏الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، قد أعلن في وقت سابق اليوم، صدور مراسيم بقبول استقالة وزير الإعلام وزير الدولة لشئون الشباب محمد الجبري، وتكليف كل من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بحقيبة وزارة الدولة لشئون الشباب بالوكالة، ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح بحقيبة وزارة الإعلام بالوكالة.