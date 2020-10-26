 المشير حفتر يؤكد لوفد من الطوارق أهمية دور القبائل في الحرب على الإرهاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المشير حفتر يؤكد لوفد من الطوارق أهمية دور القبائل في الحرب على الإرهاب

خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي
خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي
بنغازي - أ ش أ
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 7:28 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 7:28 م

أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبي خليفة حفتر خلال لقائه مع وفد من مشايخ وأعيان قبيلة الطوارق على أهمية دور القبائل الليبية في حرب القوات المسلحة القائمة لتخليص البلاد وحمايتها من شر الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

وبين مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة - وفقا لبوابة إفريقيا الإخبارية الليبية اليوم الاثنين- أن حفتر استقبل في مكتبه بمقر القيادة بالرجمة وفدا من أعيان ومشايخ قبيلة الطوارق الذي أثنى خلال هذا اللقاء على جهود القوات المسلحة المبذولة في تأمين كافة مدن الجنوب وسعيها المتواصل للحد من العمليات الإجرامية وعمليات التهريب عبر الحدود.

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