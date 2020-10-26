انسحاب القوات الأمريكية الجزئي من ألمانيا لم يبدأ بعد

لم يبدأ الانسحاب المخطط لنحو ثلث الجنود الأمريكيين من ألمانيا بعد أكثر من أربعة أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطط الانسحاب.

وذكر مركز قيادة القوات المسلحة الأمريكية في أوروبا (يوكوم) في شتوتجارت ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الاستعدادات لا تزال بحاجة إلى وقت.

وجاء في الرد الكتابي للمركز على الاستفسار: "التخطيط يتم على أعلى المستويات ويراعي العديد من الاعتبارات. سيستغرق هذا بعض الوقت".

وأشار المركز إلى أنه سيُجرى إطلاع الجنود على الخطط، وأضاف: "لكن في الوقت الحالي ليس لدينا مزيد من التفاصيل لعرضها ولا يمكننا التكهن بالجداول الزمنية".

كما أكد منسق الحكومة الألمانية للعلاقات عبر الأطلسي، بيتر باير، أن الانسحاب لم يبدأ بعد.

وقال لـ(د.ب.أ) "على حد علمي، لم يتلق الجيش الأمريكي في ألمانيا بعد أي أوامر محددة بشأن التنفيذ التفصيلي لخفض القوات".

وكان من المتوقع في الأساس أن يتم سحب أول دفعة من الجنود على الأقل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر.

وكان ترامب قد أعلن عن سحب جزء كبير من إجمالي نحو 36 ألف جندي أمريكي في ألمانيا في 15 يونيو الماضي، وبرر ذلك بأن الإنفاق الدفاعي الألماني منخفض للغاية، من وجهة نظره.

وتتعلق خطط السحب بشكل خاص بثلاثة مواقع في ولايات بادن-فورتمبيرج وبافاريا وراينلاند-بفالتس.

وعقب إعلان السحب بستة أسابيع قدم وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، تفاصيل انسحاب القوات، موضحا أنه سيُجرى تنفيذ الخطط "في أقرب وقت ممكن"، مضيفًا في ذلك الحين أنه يمكن أن تغادر أول دفعة من الجنود "في غضون أسابيع".

ومن المقرر سحب حوالي 12 ألف جندي من إجمالي نحو 36 ألفا متمركزين في ألمانيا، أي ما يعادل ثلث القوات.