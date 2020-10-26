كين وسون يقودان هجوم توتنهام أمام بيرنلي

أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام عن تشكيل فريقه لمواجهة بيرنلي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقبل المباراة يحتل توتنهام المركز 11 برصيد 8 نقاط، فيما يحتل بيرنلي المركز 18 برصيد نقطة وحيدة، بعد مرور 5 جولات من البريميرليج.
وجاء تشكيل السبيرز على النحو التالي:
حراسة المرمى: هوجو لوريس.
خط الدفاع: مات دوهيرتي- توبي ألديرفيلد- إيريك داير- دايفيز.
خط الوسط الدفاعي: بيير هويبرج- موسى سيسوكو.
خط الوسط الهجومي: سون هيونج مين- تانجاي ندونمبيلي- لوكاس مورا.
خط الهجوم: هاري كين.