 كين وسون يقودان هجوم توتنهام أمام بيرنلي - بوابة الشروق
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كين وسون يقودان هجوم توتنهام أمام بيرنلي

علاء العزب
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 9:05 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 9:05 م

أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام عن تشكيل فريقه لمواجهة بيرنلي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل المباراة يحتل توتنهام المركز 11 برصيد 8 نقاط، فيما يحتل بيرنلي المركز 18 برصيد نقطة وحيدة، بعد مرور 5 جولات من البريميرليج.

وجاء تشكيل السبيرز على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: مات دوهيرتي- توبي ألديرفيلد- إيريك داير- دايفيز.

خط الوسط الدفاعي: بيير هويبرج- موسى سيسوكو.

خط الوسط الهجومي: سون هيونج مين- تانجاي ندونمبيلي- لوكاس مورا.

خط الهجوم: هاري كين.


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