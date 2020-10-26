كين وسون يقودان هجوم توتنهام أمام بيرنلي

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أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام عن تشكيل فريقه لمواجهة بيرنلي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقبل المباراة يحتل توتنهام المركز 11 برصيد 8 نقاط، فيما يحتل بيرنلي المركز 18 برصيد نقطة وحيدة، بعد مرور 5 جولات من البريميرليج.

وجاء تشكيل السبيرز على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: مات دوهيرتي- توبي ألديرفيلد- إيريك داير- دايفيز.

خط الوسط الدفاعي: بيير هويبرج- موسى سيسوكو.

خط الوسط الهجومي: سون هيونج مين- تانجاي ندونمبيلي- لوكاس مورا.

خط الهجوم: هاري كين.