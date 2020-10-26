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مي عز الدين على البوستر الرسمي لمسلسل «خيط حرير»

إيمان محمود
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 5:57 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 5:57 م

كشفت شركة سينرجي عن البوستر الرسمي لمسلسل "خيط حرير" بطولة النجمة مي عز الدين، والذي سيتم عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

"خيط حرير" يشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض وهنا مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ليدخل العمل بعدها مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزاً للعرض مباشرة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

العمل تدور أحداثه فى 35 حلقة، وهو العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سوياً مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016.


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