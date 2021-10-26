الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين في الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 4 فلسطينيين بينهم أسير محرر في الضفة الغربية.

وقالت مصادر في محافظة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية، إن الاحتلال اعتقل الشاب "أحمد فؤاد قط" من قرية مادما فيما تم اعتقال شابين في بلدة بيتا وهما "نسيم جميل حمايل" و"جلال ربحي دويكات".

وفي محافظة بيت لحم جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر "إبراهيم منير عرفة" (29 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه في مخيم الدهيشة.

وأوضحت مصادر أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في حارة السلام وسط المخيم، أطلق الجنود خلالها قنابل الصوت.