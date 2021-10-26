نائبة عن قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ: الفضل الأول يعود للشعب

قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الفضل الأول لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم مد حالة الطوارئ، يعود إلى الشعب.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة "الأولى"، مساء الاثنين، أنّ هذا الأمر يعود إلى الوعي الذي تحلّى به الشعب، وتحمله فترات عصيبة وضغوطًا اقتصادية وصفتها بـ"المهولة".

وأشارت إلى أنّ قرار الرئيس السيسي مفصلي ويؤسس لمرحلة جديدة، ويبرهن على استقرار الدولة، وهو ما سينعكس على جذب الاستثمارات، بما يتيح المزيد من فرص العمل.

وأوضحت أن القرار يحمل دلالة سياسية مهمة ويتضمن نوايا حسنة ويعبّر عن انفراجة تخص حقوق الإنسان في مصر، لافتة إلى أنّ مصر هي من ألزمت نفسها باستراتيجية أصدرتها تنفّذ خلال خمس سنوات.

وأصدر الرئيس السيسي، مساء الاثنين، قرارًا بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.

وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "يسعدني أن نتشارك معًا هذه اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وتابع: "إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار، ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه".