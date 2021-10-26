ناشطون يطلبون من مجموعة العشرين مزيدا من المساعدات لدعم الدول الفقيرة

قبل قمة مجموعة العشرين المقررة مطلع الأسبوع المقبل ومؤتمر المناخ العالمي الوشيك، دعت منظمات التنمية الدول الصناعية الغنية إلى تقديم المزيد من المساعدة للدول الفقيرة.

وحذرت "وورلد فيجن" (الرؤية العالمية) اليوم الثلاثاء، للمساعدات الدولية، استنادا لإحصاءات الأمم المتحدة، من أنه من المرجح أن يتوفى أكثر من 100 ألف طفل بسبب الجوع خلال فترة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب26" بمدينة جلاسكو الاسكتلندية، والذي يستمر لنحو أسبوعين.

وقالت المنظمة إن العديد من هؤلاء الأطفال يموتون بسبب نقص الغذاء الناجم عن الكوارث المتعلقة بالمناخ، وعن الصراعات. وتشير التقديرات حاليا إلى أن هناك نحو 811 مليون شخص في أنحاء العالم يتضورون جوعا.

يذكر أن وباء كورونا أدى إلى تفاقم المشكلة.

ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة، تضرر من الجوع 118 مليون شخص، آخرين، العام الماضي، مقارنة بعام 2019.

وكشف الوباء عن العلاقة بين الفقر والصحة والأمن الغذائي، وفقا لما ذكرته فريدريكه رويدر من منظمة "جلوبال سيتيزن".

وطالبت المنظمة زعماء مجموعة العشرين خلال قمتهم المقررة في روما يومي السبت والأحد المقبلين، بأن يقدموا بشكل فوري، 300 مليون دولار تحتاجها منظمة الأغذية والزراعة كمساعدات طارئة.

كما دعت المنظمات إلى بذل مزيد من الجهود من قبل الدول الغنية لتحقيق هدف اتفاقية باريس للمناخ، والمتمثل في الحد من تغير المناخ إلى 1.5 درجة مئوية.