خبراء يحذرون من كارثة وبائية في بابوا غينيا الجديدة

قال خبراء إن بابوا غينيا الجديدة تتجه نحو كارثة وبائية، في ظل الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين سكان البلاد الذين لم يتلقوا التطعيم.

وأفادت إذاعة راديو نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، بأن المشرحة في مستشفى بورت موريسبي العام في العاصمة ممتلئة بما يتجاوز طاقتها الاستيعابية، حيث تراكم نحو 300 جثة في مكان مخصص لاستيعاب 60 فقط.

وذكرت الإذاعة أن كبير مسؤولي مواجهة الوباء في بابوا غينيا الجديدة، ديفيد مانينج، سمح بدفن جماعي لـ200 جثة لتخفيف الوضع، وتردد أن من المقرر إجراء الدفن الجماعي هذا الأسبوع.

وأفادت صحيفة "ذا ناشيونال" المحلية اليوم الثلاثاء، بأن السلطات المحلية في الدولة الواقعة في المحيط الهادئ لا تريد حتى الآن فرض الإغلاق، وتعتمد بدلا من ذلك على المواجهة الطبية وحملة التطعيم.

ولم يتم تطعيم سوى أقل من 1% من سكان بابوا غينيا الجديدة، تطعيما كاملا ضد الوباء.

ويبلغ عدد سكان بابوا غينيا الجديدة تسعة ملايين نسمة.

وحذر الاتحاد الدولي للصليب الأحمر من أن الأزمة تطغى على النظام الصحي الضعيف في البلاد.

وقالت المنظمة في بيان مؤخرا إن معدل التطعيم منخفض، ويرجع ذلك جزئيا إلى "المعلومات المضللة ومخاوف العامة والتحديات اللوجستية".