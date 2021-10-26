لجنة أطباء السودان تدعو لإضراب عام وسط إضراب مسؤولين في الحكومة والبنك المركزي

دعا الأطباء وموظفو الحكومة في السودان اليوم، إلى إضراب عام احتجاجا على الانقلاب الذي دفع البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، إلى اضطراب جديد.

وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، أن الأطباء سيتوقفون عن العمل في جميع المستشفيات في جميع أنحاء البلاد ولن يعالجوا إلا حالات الطوارئ فقط، مضيفة أن الأطباء لن يعودوا إلى العمل في المستشفيات العسكرية من الآن فصاعدا على الإطلاق.

كما أعلن مسؤولون حكوميون في الوزارات والخدمة المدنية والبنك المركزي دخول إضراب عام.

وبحسب تقييم للأمم المتحدة، يسيطر الجيش على الخرطوم والمطار والجسور الرئيسية والتلفزيون الحكومي. وتخضع جميع مداخل العاصمة حاليا لسيطرة الجيش أيضا.

وقالت شركة "نت بلوكس" البريطانية المتخصصة في مراقبة أنشطة الإنترنت إن الإنترنت والشبكات عادت إلى العمل اليوم بعد قطعها ساعة مبكرة أمس الاثنين.

وألغت الخطوط الجوية التركية اليوم الثلاثاء رحلات بين اسطنبول والخرطوم مشيرة إلى "اضطرابات" في السودان. وقال متحدث باسم الشركة إن الإلغاء من المقرر أن يستمر حتى يوم الخميس.