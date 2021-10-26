 كوريا الجنوبية ودول أمريكا الوسطى يجرون محادثات رفيعة المستوى بعد غد الخميس - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية ودول أمريكا الوسطى يجرون محادثات رفيعة المستوى بعد غد الخميس

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 3:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 - 3:52 م

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية ودول أمريكا الوسطى سيعقدون اجتماعًا على مستوى نواب الوزراء في سول بعد غد الخميس لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاعات التجارة والتكنولوجيا والرعاية الصحية.

وذكرت وزارة الخارجية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن نائب وزير الخارجية تشوي جونج-كون سيستضيف المائدة المستديرة الخاصة مع نواب وزراء الخارجية والتجارة من دول أمريكا الوسطى السبع.

وأشارت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إلى أن مسئولين كبار من مكتب نائب الرئيس الأمريكي ووزارة الخارجية الأمريكي سيحضرون الاجتماع للمشاركة في الجهود التي تسعى إلى تعميق التعاون الشامل في المنطقة.

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