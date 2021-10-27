العثور على طفلة رضيعة في أرض زراعية بالدقهلية

عثر عدد من أهالي قرية المعالوة في مركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية على طفلة رضيعة ملقاة بين الحشائش بجوار أرض زراعية خارج القرية.



وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمى الأمديد بالعثور على رضيعة ملقاة بالقرب من أرض زراعية ووسط الحشائش.



وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة تمى الأمديد لمحل الواقعة، وتبين أن الرضيعة بعمر يوم واحد، ومربوطة الحبل السري وترتدي ملابس كاملة وملفوفة بغطاء، وجرى نقلها لمستشفى تمى الأمديد لتوقيع الكشف الطبي ورعايتها صحيا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.



وأمر مصطفى عزوز، وكيل النائب العام بنيابة تمى الأمديد، بإشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بإيداع الرضيعة دار رعاية للأيتام بمركز السنبلاوين لحين انتهاء إجراءات الأوراق الخاصة بتسليمها لأحد الأسر البديلة التي أبدت استعداد بتبني الطفلة، ومخاطبة مكتب صحة تمى الأمديد لعمل اللازم واختيار اسم للطفلة لاستخراج شهادة ميلاد خاصة بها.