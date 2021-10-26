إسبانيا تقترح تعديلات على أسواق الطاقة والكربون الأوروبية

دعت الحكومة الإسبانية الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ تدابير للتعامل مع الارتفاع الحاد في أسعار الكربون والغاز والكهرباء، مع مواصلة العمل في الوقت نفسه لتحقيق الحياد الكربوني.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن إسبانيا قالت في وثيقة وزعتها على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قبيل اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في لوكسمبورج اليوم الثلاثاء: "الأوقات الاستثنائية تتطلب تدابير استثنائية بصورة سريعة".

وأوضحت أن أي ارتفاع في أسعار الغاز يقود إلى ارتفاع في تكاليف الكهرباء لجميع المستهلكين الأوروبيين، لافتة إلى أن "الأمر يزداد سوءا كل يوم".

وتسعى إسبانيا إلى فصل سوق الطاقة في المنطقة، وترى أنه في الحالات الاستثنائية يجب السماح للدول الأعضاء بتكييف الأسعار بناء على المزيج الوطني من الطاقة.

كما اقترحت وضع حد أقصى لسعر الكهرباء التي يتم إنتاجها من الغاز الطبيعي؛ وأن ينشئ التكتل منصة مركزية لشراء الوقود للمساعدة في تكديس احتياطيات استراتيجية.