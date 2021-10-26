هونج كونج تشدد قيود الحدود والحجر الصحي لمكافحة تفشي كورونا

أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، اليوم الثلاثاء، تشديد قيود الحجر الصحي والحدود لمنع تفشي موجة فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 في البلاد.

وذكرت صحيفة ساوث شينا مورنينج بوست الصينية، عبر موقعها الإلكتروني، أن لام واجهت دعوات مستمرة خلال الأسابيع الماضية لتخفيف قيود الحجر الصحي والحدود لتتخذ إجراءات حاليا أكثر صرامة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج إنه "قريبًا سيتم إلغاء معظم إعفاءات الحجر الصحي للزوار القادمين من الخارج والبر الرئيس، وإن العمال الأساسيين فقط، مثل سائقي الشاحنات الذين ينقلون البضائع بين هونج كونج والصين، سيسمح لهم بالسفر دون الحجر الصحي".

وتشمل قواعد حدود هونج كونج مجموعة متطلبات تبدأ من نقطة منشأ المسافر وحالة التطعيم وحالة التأشيرة وحجوزات الفنادق في الحجر الصحي، كما تحظر المدينة في الغالب غير المقيمين وتتطلب من الوافدين الخضوع لما يصل إلى 21 يومًا من الحجر الصحي.