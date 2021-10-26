كوريا الجنوبية تقدم مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لإيران

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إن كوريا الجنوبية ستزود إيران بمليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن كوريا الجنوبية قررت توفير مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى إيران، التي تمر بأزمة إنسانية خطيرة بسبب الصعوبات التي تواجهها في الحصول على إمدادات اللقاحات المضادة لكورونا في ظل خضوعها للعقوبات الغربية،بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضافت الوزارة أن مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا ستصل إلى إيران يوم 27 اكتوبر، ثم سيتم تسليمها للشعب الإيراني، مؤكدة أن ذلك يعتبر رمزا للصداقة التي استمرت 60 عاما بين البلدين.

من جهة أخرى ،أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن اجمالي الاصابات بكورونا وصل إلى 5 ملايين و868 ألفا و 360 إصابة مؤكدة،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 125ألفا و 363 حالة وفاة.

وبحسب الوزارة ،تلقى حتى الآن 51 مليونا و158 ألفا و858 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 30 مليونا و139 ألفا و400 شخص الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 81 مليونا و 360 ألفا و 772 جرعة.