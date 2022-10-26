 ثنائي هجومي يقود تشكيل إنتر ميلان لمواجهة فيكتوريا بلزن في دوري الأبطال - بوابة الشروق
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ثنائي هجومي يقود تشكيل إنتر ميلان لمواجهة فيكتوريا بلزن في دوري الأبطال

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 5:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 5:59 م

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق إنتر ميلان نظيره فيكتوريا بلزن على ملعب سان سيرو، في السابعة إلا ربع من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وجاء تشكيل إنتر ميلان في مواجهة اليوم كما يلي: 

أندريه أونانا في حراسة المرمى

الدفاع: أتشيربي، سكرينيار، باستوني

خط الوسط: ديماركو، مختاريان، أوجلو، باريلا، دومفريس

الهجوم: إدين دجيكو، لاوتارو مارتينيز.


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