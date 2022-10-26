تقرير: موكوكو وجوتزه على رأس القائمة الأولية لألمانيا في مونديال 2022

أشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، إلى أن النجم الصاعد يوسوفا موكوكو والمهاجم نيكلاس فولكروج وماريو جوتزه الفائز بلقب مونديال البرازيل 2014، سيكونوا ضمن القائمة الأولية لمنتخب ألمانيا في كأس العالم 2022 في قطر.

ونشرت صحيفة "بيلد" قائمة أولية تضم 44 لاعبا "سيكونوا بالتأكيد" ضمن القائمة المبدئية التي قدمها المدرب هانزي فليك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأسبوع الماضي، والتي ضمت 55 لاعبا بحد أقصى.

وأكد مسئولو المنتخب الألماني أنه لن يتم نشر القائمة، على أن يعلن فليك بنفسه عن القائمة النهائية التي تضم 26 لاعبا يوم العاشر من نوفمبر تحسبا لخوض المونديال خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.

وضمت القائمة التي كشفت عنها بيلد، أسماء مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ وزملائه ليون جوريتسكا وجوشوا كيميتش وتوماس مولر وجمال موسيالا وسيرج جنابري وليروي ساني وانطونيو روديجر مدافع ريال مدريد وتيمو فيرنر مهاجم لايبزج وإلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي.

لكن فليك ألمح إلى إمكانية وجود مفاجآت في القائمة النهائية، وقد يتعلق الأمر بموكوكو النجم الصاعد لبوروسيا دورتموند الذي سيكمل عامه الثامن عشر في اليوم الاول من كأس العالم ، حيث تلقى اللاعب إشادة واسعة من مدرب المنتخب الألماني.

وبحسب فليك فإن فولكروج مهاجم فيردر بريمن الذي يتصدر قائمة هدافي البوندسليجا برصيد ثمانية أهداف ، قد يصبح رأس الحربة الوحيد بالفريق "بما أنه العنصر الوحيد الذي لا نحظى به".

ولم يشارك جوتزه، صاحب هدف الفوز في نهائي مونديال 2014 أمام الأرجنتين، مع الماكينات الألمانية منذ سنوات، لكن استعاد مستواه المعهود مع فريقه آيندهوفن الهولندي قبل انتقاله إلى اينتراخت فرانكفورت.

كما ألمحت "بيلد" إلى أن القائمة المبدئية ضمت ثنائي يونيون برلين متصدر البوندسليجا، راني خضيرة وروبن كنوخ، لكن سيتم الاستعانة بهما فقط حال وجود إصابات خطيرة بين لاعبي المنتخب الألماني.

وتضم قائمة المرشحين لتمثيل المنتخب الألماني، الرباعي المصاب جوناس هوفمان ولوكاس كلوسترمان وماركو رويس وفلوريان فريتز، رغم أن الأخير ابتعد عن الملاعب لسبعة أشهر بسبب الإصابة في الركبة، وعاد لتدريبات فريقه باير ليفركوزن أمس الاثنين فقط.