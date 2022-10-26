مجلس الوزراء الألماني يقر محاور تقنين القنب

أقر مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، محاور لتقنين القنب في ألمانيا.



وبحسب خطط الائتلاف الحاكم، لن يُجرى تصنيف القنب ومادته الفاعلة "رباعي هيدروكانابينول" (THC) قانونا كمخدر في المستقبل.



وبحسب الخطط، سيُسمح بشراء وحيازة ما يصل إلى 30 جراما من القنب للاستهلاك الشخصي، كما سيُسمح بزراعة القنب على نطاق شخصي محدود، إلى جانب بيع القنب للبالغين في إطار "متاجر متخصصة مرخصة"، ومن الممكن إتاحته أيضا في الصيدليات.



ولم يتضح بعد ما إذا كان سيُجرى تنفيذ هذه الخطط بالفعل، حيث يمكن للقواعد القانونية الدولية والأوروبية المتعلقة بالتعامل مع القنب أن تقف في طريق التقنين في ألمانيا.



وبحسب مذكرة المحاور التي أقرها مجلس الوزراء الألماني، فإن الإطار القانوني يتيح "خيارات محدودة لتنفيذ خطة الائتلاف"، وذلك في ضوء ما يسمى باتفاقية "شينجن" التنفيذية في هذا السياق. لذلك ليس من المنتظر تقديم مشروع قانون محدد لتقنين القنب إلا عندما يتضح أنه لا توجد اعتراضات قانونية من الاتحاد الأوروبي على الإطلاق على هذا الأمر.



يُذكر أن الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، اتفق في اتفاقية تشكيل الائتلاف على "البيع المنضبط للقنب للبالغين لأغراض التمتع في متاجر مرخصة".