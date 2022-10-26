محادثات أوكرانية مع أمريكا وبريطانيا وفرنسا لبحث إمداد كييف بأنظمة دفاع جوي

قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، اليوم الأربعاء، إنه أجرى محادثات هاتفية مع مسؤولين من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، للتأكيد على حاجة بلاده لأنظمة مضادة للطائرات والصواريخ في أقرب وقت ممكن.



وأضاف يرماك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن الاتصالات كانت مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وتيم بارو مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني، وإيمانويل بون المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.



وقال يرماك: "يجب أن يكون إنشاء دفاع جوي فعال في أوكرانيا أحد العناصر التي توفر ضماناتها الأمنية".



وأشار يرماك إلى أنه ناقش خلال الاتصالات قضايا أخرى متعلقة بتطوير الضمانات الأمنية لأوكرانيا.