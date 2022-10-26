الأرصاد: كميات الأمطار المتوقعة اليوم لا تستدعي اتخاذ قرار تعطيل الدراسة

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار التي شهدتها بعض المحافظات اليوم لم تكن مفاجئة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالمحافظات، والتواصل مع غرف الأزمات بالمحافظات بشأن حدتها وفرص سقوطها وكمياتها.

وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن القاهرة الكبرى والفيوم وبني سويف ومناطق من المنوفية والإسماعيلية وبورسعيد شهدت سقوط أمطار متوسطة نتج عنها تجمعات للمياه اختلفت من منطقة لأخرى.

وتابع، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متفاوتة اليوم في المحافظات، وكميات الأمطار المتوقعة لا تستدعي اتخاذ قرار بتعطيل الدراسة، مشيرًا إلى ان اليوم كان ذروة الأمطار وخلال الساعات المقبلة سوف تقل حدة سقوط الأمطار لتصل إلى خفيفة بدءً من الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن فرص سقوط الأمطار اليوم الأربعاء سوف تكون رعدية من خفيفة إلى متوسطة.