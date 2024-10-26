سماع دوي انفجارات في طهران على وقع ترقب رد إسرائيلي على الهجوم الإيراني

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أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسماع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران، بالتزامن مع ترقب لرد إسرائيلي على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل مؤخرًا.

وأكدت تقارير إيرانية، سماع دوي ثلاثة انفجارات متتابعة غرب العاصمة طهران، وأن الأسباب غير معروفة.

كما تحدثت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن سماع دوي انفجارات عدة في العاصمة طهران.

وأطلقت إيران أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل مطلع أكتوبر الجاري، في هجوم اعتبرته انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري عباس نيلفوروشان.

واعترف الجيش الإسرائيلي في اليوم التالي، بأن الصواريخ ألحقت أضرارا بقواعده الجوية.