الرئيس السيسي: الظروف الحالية تشبه تلك التي كانت سائدة بعد 1967

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الظروف الحالية تشبه تلك التي كانت سائدة بعد 1967.

وأضاف خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بذكرى انتصارات أكتوبر، أن الجميع من العلماء والخبراء والمدركين للتحديات التي كانت تجابه الدولة، كانوا يؤكدون أن النصر مستحيل بسبب خط بارليف وعبور القناة والمقارنة التي لم تكن في صالح المصريين.

وأشار إلى أن الجميع كان يرى أنه لا توجد فرصة نجاح، لكن الشعب المصري رفض هذه الظروف، وتحدى نفسه حتى حقق الانتصار، مشددًا على هذا النصر غالٍ ودُفع فيه ثمن كبير من دماء الشباب المصريين.

ولفت إلى أن السلام دُفع من أجله أيضًا ثمن كبير، على رأسه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي دفع حياته ودمه من أجل فكرة كانت تسبق وقتها وعصرها.

وشدد على أن هناك تحديات في الفترة الحالية، مؤكدا أنه بنفس الروح والإرادة والإصرار والعمل والمتابعة ستعبر الدولة كل تحدٍ أمامها، وتصل إلى كل ما تبتغيه.

وشهد الرئيس السيسي، احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وخلال الاحتفالية، شاهد الرئيس السيسي، فيلمًا تسجليًّا عن الحروب التي خاضتها مصر على مدار تاريخها، والبطولات التي تحققت على مدار السنوات الماضية بعنوان حكايات الأبطال.

واستُهلت فعالية الليلة، بتلاوة قرآنية تلاها القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.